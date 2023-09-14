«الصحة»: تحديث البروتوكول العلاجي لـ4 أورام سرطانية.. بينها القولون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأورام السرطانية رسميا، وقالت في تقرير رسمي إن المبادرة الرئاسية تستهدف 30 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية للكشف عن 4 أورام وهي: «أورام الرئة - سرطان القولون - سرطان البروستاتا- عنق الرحم»، لافتة الى أن المبادرة تعزز فكرة الكشف المبكر، فكلما زاد معدل الكشف المبكر كلما ساهم في رفع معدلات الشفاء.

البروتوكول العلاجي لـ4 أورام سرطانية

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم تحديث البروتوكولات العلاجية المتعلقة بالأورام السرطانية، وفيما يتعلق بسرطان الرئة تم إضافة العلاج المناعي للمرضى الذين لديهم استجابة للعلاج المناعي pdl1 أكبر من 50% وتم إضافة العلاج بناءً على الطفرات antiEGFR.

وأضافت وزارة الصحة والسكان بخصوص سرطان البروستاتا، تم ادخال العلاج الهرموني NEW GENERATION في مرضى سرطان البروستاتا المنتشر المستجيب للعلاج الهرموني CASTRATED RESISTANT PROSTATE CACER.

انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية

وعن سرطان القولون، قالت وزارة الصحة والسكان ثم إضافة MONOCLONAL ANTIBODIES لبروتوكولات العلاج الكيمائي كخط علاج أول بناء على الطفرات الجينية، وعلاج سرطان الرحم يتم وفقا للحالة المرضية وتشخيص الطبيب، مطالبة المواطنين ضرورة المشاركة في المبادرة الرئاسية الخاصة بالأورام السرطانية، حيث أنها أطلقت في 9 محافظات ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي والأخيرة مع بداية العام الجاري.