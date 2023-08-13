«أورام الأقصر» تهنئ الطلاب محاربي السرطان المتفوقين في الثانوية العامة

هنأ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان الطلاب المتفوقين محاربي السرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفى على التفوق في الشهادة الثانوية ومدرسة المتفوقين وجامعة الاقصر، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق الدائم في مسيرتهم التعليمية.

وتقدم المستشفى بالتهنئة إلى أبنائها الأبطال بالتفوق في الثانوية العامة وهم عبدالله عبدالتواب، وشاهيناز عاطف العماري، وعمار محمد ياسر حسن، ومحمد أشرف.

وتمنّت إدارة المستشفى التوفيق للبطل طه مصطفى صابر في مدرسه المتفوقين STEM، كما هنأ المستشفى البطل يوسف منير اسكاروس علة النجاح في السنة الثانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق «إيجوث» بالأقصر، ورؤيا عادل على النجاح بتفوق في مدرسة التمريض.

وقال الدكتور محمود معتز الزمبيلي، مدير مستشفى أورام الاطفال، إن مستشفى شفاء الأورمان فخور بأبنائه الطلاب من محاربي السرطان على النجاح والتفوق في المرحلة الثانوية والمعاهد في جامعة الأقصر، رغم ما يعانون منه مؤكدا أنّ النجاح والتفوق لهؤلاء الطلاب دليل على قوة إرادتهم، وروح التحدي العالية التي يتحلون بها.