إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية والتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية.

تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد

كما وجهت نائب محافظ البحيرة لتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة عن إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 3041 مترا مربع عبارة عن إزالة:-

- 7 حالات تعدي بمساحة 1208 أمتار مربع على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن ردم حفر وفك شدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي سمخراط وبويط بالرحمانية.

- 3 حالات تعدي بمساحة 753 مترا مربع عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية بنطاق قرى سرنباي وفيشا وكوم النصر بالمحمودية.

- 5 حالات تعدي بمساحة 530 مترا مربع عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق قري ادفينا وديبي ومحلة الأمير برشيد.

- حالتي تعدي في المهد خارج الحيز العمرانى بمساحة 250 مترا مربع عبارة عن ردم حفر لقواعد خرسانية تحت سطح الأرض بقرية الكردود بحوش عيسى.

- حالتي تعدي بمساحة 220 مترا مربعا، عبارة عن شدات خشبية بقريتي ديبونو والبيضا واحد بإدكو.

- حالة تعدي بمساحة 80 مترا مربع عبارة عن تعدي بالبناء على أرض زراعيه بالدلنجات.

العمل على مدار الساعة لرصد عمليات البناء المخالفة

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.