نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة دمنهور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معرضا للسلع الغذائية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، إذ تفقدت أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة.

افتتاح معرض للسلع الغذائية في البحيرة

ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالمبادرة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل

وأشارت «بلبع» أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

توجيهات بتوفير السلع الغذائية داخل المعرض

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة

كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكل الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.