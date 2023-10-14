نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في البحيرة بالاسم والرقم القومي

ظهرت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، إذ جرى إطلاق المسابقة لسد العجز في المدارس الجديدة، كما أن المسابقة تأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لسد العجز في المدارس.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة بالاسم والرقم القومي

ويبحث المواطنون عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة والرقم القومي، وتقدمها «الوطن» خلال السطور التالية، طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة بالرقم القومي من خلال الضغط على الرابط هـنـا.

خطوات الاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

ويجب اتباع عدد خطوات للاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة، وذلك عبر الدخول إلى الرابط السابق، واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح

- إدخال رقم التقديم بشكل صحيح

- الضغط على استعلام.

وحددت مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالبحيرة بالرقم القومي، كالآتي:

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة.

- بطاقة الرقم القومي.