صالون ثقافي بجامعة المنصورة يستضيف فعاليات عن حرب أكتوبر

كشفت جامعة المنصورة عن قيامها بتنظيم ندوة مصر من الانتصار إلى الاستقرار، ضمن الصالون الثقافي في جامعة المنصورة، وفي إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973.

الاحتفالات بمعركة المنصورة الجوية في كلية الآداب

وأشارت جامعة المنصورة في تصريحات صحفية لها، إلى أن الندوة جاءت تزامنًا مع الاحتفالات بمعركة المنصورة الجوية في كلية الآداب، وجاءت باستضافة اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق وبحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة .

صالون ثقافي عن حرب أكتوبر بجامعة المنصورة

وأوضحت الجامعة أن فعاليات الصالون هي معرض فني يضم أهم قرارات الحرب وصور توثق أهم الأحداث بحرب أكتوبر.

قال الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، إن انتصار أكتوبر من أهم الانتصارات العسكرية للشعب المصري والعربي، موجهًا التحية للقوات المسلحة تقديرًا لدورها المشهود في استعادة الأرض والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وللشهداء على ما قدموه من تضحيات، موضحا أنه لولا دور الجيش المصري ما كان لنا أن نعيش مرحلة الاستقرار.

وأشار اللواء أسامة المندوه، إلى أن نصر أكتوبر 1973 أعظم انتصار في تاريخ مصر والأمة العربية، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية درع وسيف الأمة العربية، وأن حرب الاستنزاف كانت الطريق إلى نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن مصر أعادت بناء قواتنا المسلحة بعد النكسة، وأن الشعب وقف خلف القوات المسلحة بعد نكسة 67، مؤكدًا أنه تدربنا تدريبًا شاقًا واستطعنا جمع معلومات مهمة عن العدو.