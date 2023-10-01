بدء إجراءات تسكين طلاب جامعة المنصورة الأهلية.. اعرف الموعد والشروط

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، عن البدء في إجراءات تسكين الطلاب بعمارات الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة، اعتبارا من السبت المقبل بتاريخ 7 أكتوبر، وفقا للقوائم والمواعيد التي سيتم تحديدها على الموقع الرسمي للجامعة، وسرعة تسليم الملفات المطلوبة بمقر الجامعة.

طريقة سداد رسوم التسكين في عمارات جامعة المنصورة الأهلية

وأوضح الموقع الرسمي لجامعة المنصورة الأهلية، أنه في حالة سداد الرسوم يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى أي من فروع البنك الأهلي المصري للسداد والاحتفاظ بصورة من أصل السداد، بجانب الاحتفاظ بالأصل لتقديمة مع المستندات المطلوبة، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن الطلاب المقبولين بعد الانتهاء من فحص ومراجعة الطلبات، مع الإحاطة أنه في حالة عدم الجدية في سداد مقابل السكن للطلاب سيتم إلغاء القبول وقبول طلاب آخرين من قائمة الانتظار.

المستندات المطلوبة في بداية العام الدراسي للتسكين

وأعلنت الجامعة عن المستندات المطلوبة في بداية العام الدراسي للتسكين، وهي:

- بيان حالة معتمد من الكلية موضح به تقدير العام السابق «للطلاب القدامى فقط».

- أصل إقرار الضامن المتضامن بعد استيفائه.

- صورة إيصال سداد الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعة.

- أصل إيصال سداد قيمة السكن للفصل الدراسي الأول والتأمين عن العام الجامعي.

- عدد 4 صورة شخصية للطالب مقاس 4 × 6.

- دوسيه بلاستيك بكبسولة لون أبيض شفاف لحفظ الأوراق.

ضوابط السكن

وأعلنت الجامعة عن ضوابط السكن في عمارات المنصورة الجديدة لطلاب جامعة المنصورة الأهلية، وهي:

- السكن عبارة عن عمارات في سكن مصر بجوار الطريق الدولي الساحلي بعمارات أرقام «23،24،25،26»

- العمارات السكنية مجهزة على أعلى مستوى وبها عمال نظافة للمرافق العامة وبها أمن 24 ساعة.

- السكن الجامعي له لائحة انضباط ومواعيد في الدخول والتعامل بإشراف إدارة الجامعة من خلال الأمن الإداري للجامعة.

- السكن مجهز بإشراف طوال الوقت ومجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة.

- الأولوية في السكن للطلاب في المناطق البعيدة والطلاب الحاصلين على التقدير الأعلى وذلك في زيادة الطلبات على الأماكن المتاحة.

- للسكن لائحة معتمدة وفي حال مخالفة قواعد السكن ستطبق العقوبات المنصوص عليها والتي تصل إلى درجة الحرمان الفوري من السكن.

- السكن مجهز بشبكة واي فاي متصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر.