ماذا قال هاني الناظر عن السرطان قبل إصابته به؟.. كشف مفاجأة

مشاعر من الحزن التام لا تزال تسيطر على محبي الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بعدما جرى الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية خطيرة، عقب مداهمة المرض الخبيث له، حسبما كشف الدكتور محمد الناظر، نجله في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ماذا قال هاني الناظر عن السرطان قبل إصابته؟

اعتاد الدكتور هاني الناظر على الحديث عن الأمراض المختلفة بشأن التوعية منه في لقاءاته الإعلامية، وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، كشف عن مرض السرطان أنه لم يتم التوصل لسبب حدوثه العلمي حتى اليوم، وأوضح هاني الناظر خلال اللقاء: «لحد النهارده العالم لم يتوصل لسبب السرطان، إحنا مانعرفش السبب، لكن بنعرف التحولات اللي بتحصل فجأة الخلية دي بتتحول لسرطانية، طب ليه حصل كدا؟ ماحدش عارف».

إعلان إصابة هاني الناظر بالسرطان

وقبل عدة أيام كان كشف الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية هاني الناظر، عن حالة والده الصحية، خلال تدوينه منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلًا: «دكتور هاني الناظر الصحية كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

معلومات عن الدكتور هاني الناظر

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن الدكتور هاني الناظر:

• اسمه كاملًا هاني محمد عز الدين الناظر.

• من مواليد 26 ديسمبر عام 1950، أي يبلغ من العمر 73 عامًا.

• حرمته نصف درجة من دخول كلية الطب، فالتحق هاني الناظر بكلية الزراعة.

• فيما بعد استكمل هاني الناظر الدراسات العليا في النباتات الطبية، وحينها التحق بكلية الطب في الوقت ذاته.

• شارك في انتصارات العبور العظيم، فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973.

• في عام 1979 حصل هاني الناظر على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة.

• فيما بعد أصبح هاني الناظر مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في يوليو عام 1980.

• تمتع خلال سنوات عمله بمجال الطب بشعبية كبيرة، لنجاحه في تشخيص حالات الأمراض الجلدية المزمنة، ومساعدته للعديد من الحالات الإنسانية.