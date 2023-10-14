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الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة يصبح «غير محتمل» بسرعة

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | السبت 14 أكتوبر 2023
مارتن جريفيث

مارتن جريفيث

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الوضع الإنساني في غزة يصبح «غير محتمل» بسرعة كبيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.

وأضاف «جريفيت» أن العمليات الإسرائيلية قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبحر والبر، لافتاً إلى أنه لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة، ويتناقص الغذاء بشكل خطير.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك عائلات في غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي أثناء تحركها ببطء على الطرق المزدحمة والمتضررة.

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