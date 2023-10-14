«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ هبة هجرس بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس، وعضو مجلس إدارة ومقرر لجنة النساء ذوات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، على فوزها بمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، في بيان، إن الفوز المستحق للدكتورة هبة هجرس، بالمنصب رفيع المستوى له دلالة مهمة على الثقة في قدرات المرأة المصرية من ناحية، ولشخصها من ناحية أخرى، خاصة بعد ترشيحها من قبل المجموعة الاستشارية برئاسة عبد الكريم هاشم مصطفى من دولة العراق، ومنافستها مع 15 مرشحًا.

أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن وجود الدكتورة هبة هجرس، في هذا المنصب من شأنه تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم بشكل عام ومصر والمنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص، لما تشكل قضايا الإعاقة من أهمية قصوى وحيوية خاصة وأن لهم أدوار فاعلة ورئيسية في الحياة العامة.

أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها باختيار الدكتورة هبة، في هذا المنصب لكفاءتها وأدوارها الفاعلة والحيوية، وإيمانها الشديد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تشكل قيمة علمية وبحثية عالمية.