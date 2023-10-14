خريطة سقوط الأمطار في المحافظات خلال أسبوع.. تحذير من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار في المحافظات الأيام القادمة، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار حتى الأربعاء 18 أكتوبر وتكون متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات« البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد» بنسبة تصل لـ60% على مدار اليوم.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وعن أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين 16 أكتوبر تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 17 أكتوبر « البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وذلك بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثير الشبورة المائية.

ويشهد طقس يوم الأربعاء 18 أكتوبر سقوط أمطار على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح» بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على المحافظات الخميس 19 أكتوبر إذ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.