«رفع كفاءة طرق البحر الأحمر».. أسهم في تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل

نفّذت أجهزة الدولة 10 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 3.4 مليار جنيه وفّرت الوقت والجهد والأمان، وقللت معدلات الحوادث ضمن مشروعات «حياة كريمة».

الأهالي: أعمال التطوير قلّلت معدلات الحوادث ووفّرت الأمان للمسافرين والسياح

وقال أحمد عمرو، من سكان الغردقة، إنّ إنجازات الدولة شملت تطوير مشروعات الطرق فى وقت قصير، وكانت تحتاج إلى سنوات، وضرب مثالاً بطريق «الغردقة - القاهرة»، حيث يستغرق المسافر 7 ساعات كاملة، وبفضل تطوير الطريق تقلص الوقت إلى 5 ساعات فقط، بالإضافة إلى توفير الأمان وتقليل معدلات الحوادث على الطريق، مما شجّع الاستثمار السياحى بمدينة الغردقة.

وقال رفاعى السيد، سائق بشركة سياحية، أن طريق مرسى علم الجديد يبلغ عرضه 9 أمتار، وساعد فى توفير الأمن والأمان للمواطنين والسياح فى التنقل بين مطار الغردقة ومرسى علم إلى فنادق جنوب المحافظة. وأضاف: «كان الطريق يستغرق خمس ساعات للسفر من الغردقة إلى قنا والعكس ونسبة الحوادث كانت كبيرة جداً وبفضل التطوير الذى شهده الطريق قل وقت الوصول إلى ساعتين تقريباً، وقل معدل الحوادث إلى نسبة بسيطة، وأصبح أكثر أماناً بفضل توجيهات الرئيس السيسى».

وقال أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الطرق ضمن المشروعات القومية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر، وبينها مشروع ازدواج طريق «سفاجا - القصير - مرسى علم»، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لخدمة القطاع السياحى، وتحقيق أهداف التنمية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، وطريق الغردقة رأس غارب - الزعفرانة من أهم الطرق التى شهدت تطويراً بطول 103كم شمال المحافظة ويُعد المدخل الرئيسى للقادم من القاهرة، فضلاً عن رفع كفاءة طريق رأس غارب - الغردقة بطول 150 كيلومتراً جنوب البحر الأحمر.

وقال علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن اهتمام الدولة بشبكة الطرق انعكس بصورة إيجابية على السياحة وسهل حركة تنقل السياح بين المدن السياحية، الأمر الذى رفع معدلات حركة السياحة للغردقة ومرسى علم، حيث زاد الإقبال على المنتجعات والفنادق، لترتفع نسب الإشغالات إلى أعلى معدلاتها، فيما أشار أبوالمجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى جهود الدولة فى الاهتمام بالطرق التى تخدم القطاع السياحى، خاصة مدن الغردقة ومرسى علم التى تضم 90% من المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، لافتاً إلى أن رفع كفاءة طريق الزعفرانة - رأس غارب، ورأس غارب - الغردقة شمال المحافظة خدم رحلات السياحة من الغردقة إلى القاهرة والعودة فى اليوم نفسه، حيث انعكس هذا على مدة الرحلة، وقلّل زمنها إلى 5 ساعات فقط، إضافة إلى زيادة معدلات الأمان والراحة على الطرق السريعة، وأكد أن رفع كفاءة طريق سفاجا - قنا كان له أثر إيجابى فى انتعاش رحلات سياحة اليوم الواحد التى تنظمها شركات السياحة من الغردقة إلى الأقصر، والعكس وقلّل زمن الرحلة إلى 3 ساعات، بدلاً من 5 ساعات قبل تطوير الطرق.