محمود بسيوني لـ«تلفزيون الوطن»: مصر تحاول مساعدة الفلسطينيين بكل الطرق

كشف الكاتب الصحفي محمود بسيوني، تفاصيل الأوضاع عن معبر رفح وجهود مصر للمساعدات الإنسانية تجاه قطاع غزة، قائلا إن مصر منذ بداية الأزمة وهي تحاول بالطرق كلها مساعدة الإخوة الفلسطينيين وتخفف عليهم الضغط الحاصل منذ اشتعال الموقف في يوم 7 أكتوبر.

تأثر معبر رفح

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية على «تلفزيون الوطن» وتقدمها هبة سعيد، أن معبر رفح تأثر للغاية من القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني، وهذا ما أثر في جودة عمله وقدرة الدولة على التعامل مع المعبر بشكل جيد حسبما أعلنت الخارجية المصرية في بيانها اليوم.

موقف مصري قوي

ولفت إلى أنه مع الاتفاقات وتعامل الدول مع الأزمة وضعت مصر اليوم موقفاً قوياً بأنها لن تسمح بعبور الرعايا الأجانب إلا إذا تم السماح بعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.