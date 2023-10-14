وزير خارجية تركيا: نرفض العنف ضد المدنيين وندعو لحل عادل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إننا نتقاسم مع مصر موقفاً مشتركاً بشأن القضية الفلسطينية، ونؤكد رفضنا للعنف ضد المدنيين، مؤكداً أن تركيا تثمن دائماً دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف وزير الخارجية التركي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إننا نرفض الاعتداءات على المدنيين، وندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، كما أننا مهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية، ونحن على تشاور دائم معها في هذا الشأن»، واعتبر أن «المسألة الفلسطينية تلتحم فيها الآراء المصرية التركية»، مؤكدًا أن طائرات تركية محملة بالمساعدات ومواد الإغاثة وصلت إلى مطار العريش، ويجري البحث مع الجانب المصري، في سبل إمداد غزة بالمساعدات.

عمليات الانتقام الإسرائيلية

وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك من يصور عمليات الانتقام الإسرائيلية على أنها ذات شرعية، ويمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مع أطراف إقليمية، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.