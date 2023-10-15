غدا عقد 5 ندوات بمساجد كفر الشيخ.. اعرف أماكنها

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، تنظيم ندوات بـ5 مساجد تحت عنوان «ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع»، غدا الاثنين، ضمن 64 ندوة تنظمها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وزارة الأوقاف تنظم 64 ندوة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية تحت عنوان «ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع»، ويتم تنظيم الندوات بـ5 مساجد بمحافظة كفر الشيخ، هي مساجد «أبو العزايم بسيدي سالم، والملك بكفر الشيخ، والخياط بكفر الشيخ، والبرهامي بدسوق، الخرازتي بدسوق».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء غداً الاثنين يُحاضر بهذه الندوات عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ