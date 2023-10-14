«أزهرية كفر الشيخ»: تشكيل لجان لسد عجز المعلمين في كل التخصصات 

شكل فضيلة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ لجان دورية مكونة من بعض مديري المراحل وموجهي العموم، للمرور على الإدارات التعليمية تباعاً لفحص سبل العجز والزيادة بالتخصصات والعمل على سد العجز على الفور.

اجتماع لسد عجز المدرسين

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المنطقة الأزهرية بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، صباح اليوم بمدرج ديوان المنطقة، من أجل الاطلاع على تقارير المتابعات الميدانية التي أعدها الحضور لرصد سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة التي تمت زياراتها خلال الأسبوع المنقضي.

تنفيذ خطابات الندب

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، عبر بيان، بأهمية الإطلاع على تنفيذ خطابات الندب التي صدرت مؤخراً للمعلمين لسد العجز في التخصصات بالمعاهد، ورصد المتبقي منها، كما تناول اللقاء بحث الإيجابيات والعقبات التي رصدتها تقارير المتابعات الميدانية، وطرح الأفكار ومناقشة الحلول المقترحة لإزالة أي عائق على الفور.

كما نوه الدكتور «شهاوي»، على الحضور بالتواجد بالمعاهد بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية حتى نهاية اليوم الدراسي، ومتابعة تواجد موجهي الإدارات وعمل خطة العمل الدراسي بالمعهد وتوزيع المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية المتاحة على الطلاب.