سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في كفر الشيخ

تعرضت المناطق الشمالية بمراكز ومدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، إلى هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، مما أدى تجمع بعض مياه الأمطار ببعض الشوارع، دون أن تؤثر على حركة السير.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة، فيما يشهد البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، بينما تبلغ سرعة الرياح 24 كم في الساعة، على أنّ يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

استعداد كفر الشيخ لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.