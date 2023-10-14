«أزهرية كفر الشيخ»: انطلاق دورات تدريبية لتنمية مهارات المعلمين والإداريين

تُنظم منطقة كفر الشيخ الأزهرية عدداً من الدورات التدريبية لتنمية مهارات مُعلمي الصف السادس بالمرحلة الابتدائي على المناهج الجديدة، ولتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، حيث تُقام حالياً أربع دورات تدريبية بـ8 قاعات تدريب بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، ومعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، على مدار أسبوع كامل بدايةً من السبت 14 أكتوبر 2023، حتى الخميس 19 أكتوبر 2023.

عقد دورة تدريبية لمُعلمي اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

وتشهد القاعة الأولى والثانية دورة تدريبية لمُعلمي اللغة العربية للصف السادس الابتدائي لتنمية مهاراتهم على المنهج الجديد، وتُقام هذه الدورة بقاعة تدريب الجودة بمعهد محمد رجب الابتدائي، ويحاضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم السيد القناوي، باحث نظم الجودة بإدارة الحامول التعليمية الأزهرية، ومها حلمي، موجه اللغة العربية بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

وتعقد بالقاعة الثالثة والرابعة الدورة التدريبية المقامة لتنمية مهارات إداريين معاهد المنطقة على الأعمال الإدارية، وتُقام أحدهما بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، والأخرى بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، ويستفيد منها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من أحمد العمري، مسؤول بالتوريدات بالمنطقة، ومنجود أبو زيد، مدير إدارة الشؤون المالية بالمنطقة.

عقد دورة تدريبية لتنمية مهارات المسؤول المالي بالمعاهد

بينما تعقد بالقاعة الخامسة والسادسة دورة تدريبية لتنمية مهارات المسؤول المالي بالمعاهد على كيفية التعامل مع الأعمال المالية، وتُقام هذه الدورة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، ويحضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من يوسف الملا، المسؤول المالي بحسابات المنطقة، ومتولى كامل، بإدارة الحسابات بالمنطقة.

كما تُنظم المنطقة دورة تدريبية لتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي بالمعاهد على كيفية التعامل مع فنون الحاسب الآلي، التي تُقام بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، ويحضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من الدكتور مصطفى الشاهد، موجه الحاسب الآلي بإدارة سيدي سالم، وريهام رفعت، مُعلمة الحاسب الآلي بمعهد كفر الشيخ النموذجي.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يّوجه بتذليل أي عقبات تواجه القائمين على التدريب بالمنطقة

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة هذه الدورات التدريبية منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، موجهاً بتذليل أي عقبات تواجه القائمين علي التدريب بالمنطقة، مؤكداً على حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المُعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.

وأشار رئيس المنطقة خلال لقائه اليوم بالمتدربين إلى ضرورة مواكبة مجريات العصر الحديث، موضحاً أنّ المناهج الدراسية الجديدة ترتكز بشكل أساسي على الفهم والتدريب العملي للمُتعلم، وليست تقتصر فقط على الالتزام بالمقرر والحفظ الجيد له، ناصحاً المتدربين بأهمية الاستفادة من هذه الحزم التدريبية التي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمُعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.

التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية

وأوضح الدكتور السيد عبد السميع، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أنّ هذا التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لرفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بكفر الشيخ، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تلك الدورات التدريبية الحديثة التي يشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية، لافتاً أنّه يحاضر في البرامج كوكبة من المحاضرين المتميزين وذوي الكفاءة ممن لديهم الخبرة بمنظومة التعليم الجديدة، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب في شرح المناهج المتطورة، وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة.