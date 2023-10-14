أماكن التبرع بالدم لفلسطين في القاهرة والمحافظات

بعد الأحداث الدامية التي تعرض لها الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أماكن التبرع بالدم لفلسطين في القاهرة.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في القاهرة، وبعض المحافظات، والتي تنتشر في عدد من المناطق المختلفة.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في القاهرة

هناك عدد من المنافذ المنتشرة في مختلف ربوع القاهرة الكبرى، للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، بدءًا من الجامعات المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، وغيرها من المنافذ كالتالي:

- في المعادي ومجمع عيادات مرسالميني وكامب رسالة، وبجوار محطة أتوبيس المقطم.

- المركز القومي لنقل الدم بحي العجوزة في الدقي.

- يمكن التبرع بالدم من خلال مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان.

- مدينة الطلبة بالجيزة.

- جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

- يمكن التبرع بالدم من خلال الحملة المتواجدة في مسجد القائد إبراهيم، میدان المرسي أبو العباس بالإسكندرية.

أماكن التبرع بالدم في المحافظات

- يمكن التبرع بالدم في المنيا بجوار الكورنيش، بعد مبنى المحافظة بـ500 متر، بمركز ملوى أمام المسجد الكبير.

- في محافظة الفيوم أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- في محافظة أسيوط، يمكن التبرع بالدم من خلال میدان أم البطل.

- يمكن التبرع بالدم في محافظة الأقصر إسنا، شارع السوق ميدان الشيخ كوكو، میدان صلاح الدين - الأقصر.

- محافظة البحيرة كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- محافظة كفر الشيخ برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية - مسجد داود.

- محافظة الإسماعيلية جامع أبو بكر الصديق، ميدان الجمهورية، الجامع الإسماعیلي - میدان المطافي.

- محافظة المنوفية میدان صدناوي أمام الجمعية الشرعية أشمون الشهداء - أمام مسجد سیدي شبل.

- محافظة الغربية أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى - أمام مسجد الشامي.

- محافظة الشرقية مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق، مدينة منيا القمح بجوار میدان الشهيد منسي.