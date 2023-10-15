إجراءات الحجز والتقديم على شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة.. تبدأ اليوم

أعلنت وزارة الإسكان، عن إجراءات الحجز والتقديم لشقق سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، التي من المقرر أن يبدأ الحجز بها اليوم الأحد 15 سبتمبر، ويجرى التقديم من خلال دفع وسداد مقدم جدية الحجز.

إجراءات الحجز والتقديم لسكن مصر

وكشفت الوزارة، عن إجراءات الحجز والتقديم لشقق سكن مصر في المنصورة الجديدة بمساحة 118 لمعظم الشقق من خلال كراسة الشروط، وهي:

- يتوجه الشخص الي مقر الجهاز في المنصورة الجديدة، ويقوم الجهاز بتلقي الطلبات المطلوبة من المتقدمين.

- يجري تقديم استمارة البيانات ويتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مضاف إليه مصاريف دراسة الطلب 500 جنيه طبقا لكراسة الشروط.

- يتم تسليم الأوراق للجهاز وإيصال دفع مبلغ جدية الحجز.

- الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة الكاملة في البداية.

- البيانات المطلوبة للتقديم لسكن مصر.

وحددت عدة بيانات يجب علي المتقدم كتابتها في استمارة البيانات للإسكان في سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وهي:

- المنطقة المراد اختيار الوحدة بها وكتابه الوحدة، والدور، والمساحة ، والاسم، ورقم العمارة، وتاريخ الميلاد، والمهنة، والعنوان، والرقم القومي، واسم الزوج أو الزوجة ورقم هاتف.

- الإمضاء على إقرار بأن كافة التفاصيل والبيانات الواردة بالإعلان وكراسة الشروط صحيحة.