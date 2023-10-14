طرح شقق الإسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المنصورة الجديدة، بداية من الأحد 15 أكتوبر، إذ تعمل الوزارة على توفير العديد من الوحدات السكنية لاستهداف شرائح المجتمع المختلفة، من خلال توفيرها بتشطيب كامل.

وحدات سكنية بالمنصورة الجديدة

وطرحت هيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في بيان، كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة في المنصورة الجديدة، موضحة تفاصيل التقديم والشروط وأنظمة الدفع المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجري التقديم في الوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة وبلغ عددها 96 وحدة سكنية بمساحات 106 أمتار حتى 118 مترا، بنموذج معماري مميز، ومحاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية، وجاءت من ضمن الشروط للتقديم:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يقوم المتقدم بالحصول على كراسة الشروط من جهاز مدينة المنصورة الجديدة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عقد البيع.

- أن تكون الوحدة مخصصة للسكن فقط ولا يحق للمتقدم استخدامها في أي شيء آخر.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ويكون له أهلية التصرف.

- يجوز التخصيص لشخص بصفته ولي على قاصر.

- في حالة تقدم أكثر من عميل على شقة مستهدفة يجري عمل قرعة علنية يدوية على الوحدة.

- شراء كراسة الشروط بسعر 800 جنيه.

طرق سداد ثمن الشقق بالمنصورة الجديدة

وحددت طرق الدفع للشقق السكنية بالمنصورة الجديدة بالشكل التالي:

- سداد مقدم حجز 50 ألف جنية بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف دفعه واحدة.

- استكمال سداد 10% من إجمالي سعر الوحدة خلال شهرين من الإخطار بالتخصص.

- سداد 5% عند استلام الوحدة.

- يجري تسديد باقي سعر الوحدة على مدار 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات بأقساط ربع سنوي.