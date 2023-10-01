كورنيش المنصورة الجديدة.. عصري يليق بالمواطن ويوفر الأمن للمصطافين

تتربع مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقلهية، على عرش المدن الساحلية، كونها تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتحظى المدينة التي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، باهتمام القيادة السياسية، ووجه الرئيس بإنشاء كورنيش لمصيف المدينة.

وتحدث المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن» عن تفاصيل إنشاء كورنيش المنصورة الجديدة: « طوله 15 كيلو مجملا والمرحلة الأولى بلغ طولها 4200 متر، والتصميم تم بتعليمات من القيادة السياسية أن يكون بأسلوب عصري وحديث لخدمة المواطنين ويحقق الغرض منه، وكذا زرع أعمدة ذكية، ويعد من أهم المشاريع السياحية بالمدينة».

إنشاء كورنيش ذكي في المنصورة الجديدة بـ600 مليون جنيه

وتابع ياسر كحلة: «تم وضع مظلات حديثة ومطورة، وأماكن جلوس متعددة، وتوفير خدمة واي فاي، وحارة للدراجات وحارة للمشاة وممشى سياحي، وبلغت تكلفة كورنيش المنصورة الجديدة في المرحلة الأولى 600 مليون جنيه، والمميز فيه أيضا المناطق الخضراء، بالإضافة إلى ارتفاعه 3 أمتار عن منسوب البحر».

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة: كورنيش مصيف المنصورة الجديدة أو كورنيش البحر الأبيض المتوسط به 12 كافتيريا صف أمامي وخلفي وسيقام مزاد على 8 كافتيريات و2 صيدلية، كما تم التعاقد مع 15 عامل إنقاذ وتدريبهم على أعلى مستوى واختيارهم بعناية شديدة وفائقة، وزرع 8 أبراج إنقاذ، وعمود ذكي بين كل 100 متر، و 30 شجرة مثمرة، كما سيتم عمل ماراثون جري على الكورنيش خلال شهري يوليو وأغسطس،، وهناك كاميرات مراقبة لتأمين على المصطافين».

وصرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن» إنه بالرغم من أن كورنيش المنصورة الجديدة ما زال تحت الإنشاء في المرحلة الثانية، فقد بدأ عدد من المصطافين يتوافدون على ساحل وكورنيش المنصورة الجديدة وهناك زيادة في الأعداد من الزوار، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويتوافد إليها الزوار رفقة ذويهم وأسرهم.

وأضاف ياسر عبدالحليم، أن المصطافون يقصدون مصيف المنصورة الجديدة من مدن ومراكز الدقهلية ومن المحافظات الأخرى، وصمم الكورنيش بطريقة عصرية ومطورة وذكية تليق بالمواطن، ويوجد شاطئ واحد في المصيف مجانا ودخوله بلا رسوم، والمكان مؤمَن ومراقَب بطريقة ذكية من خلال الأعمدة الذكية التي تم زرعها في الكورنيش.

آراء المواطنين المقبلين على مصيف المنصورة الجديدة

ورصدت «الوطن» خلال جولتها بالمدينة آراء المواطنين، وقال يوسف مختار، مدرس، من محافظة الدقهلية: «كل أسبوع أقوم بزيارة المنصورة الجديدة وتحديدا المصيف رفقة أسرتي الصغيرة، فالمدينة لها مدخلين شرقي وغربي، ومتاح الدخول من أي بوابة.

فيما قال إبراهيم أحمد، موظف، من الدقهلية: «جئت إلى مصيف المنصورة الجديدة حتى استمتع بالمنظر الجمالي رفقة زوجتي والجو الجميل ولا توجد أي مضايقات، والكورنيش يعد واحدا من الإنجازات الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطعت مسافة كبيرة من منية النصر حتى المنصورة الجديدة لأستمتع بالجو».

بينما أكد عبد الله وجدي، مسئول الاتصال السياسي بمدينة جمصة بالدقهلية، إلى أنه يزور المصيف بشكل شبه أسبوعي للاستمتاع بالجو، ووجود الأمن والأمان.

وأضاف كنت من رواد مدينة الإسكندرية والعلمين والساحل الشمالي لكن السيسي، وفر علينا وقتا ومجهودا نحن أبناء محافظة الدقهلية، وأذهب رفقة أطفالي وأسرتي إلى مصيف المنصورة الجديدة لللاستمتاع بالجلوس على الكورنيش.