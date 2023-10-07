تأهل «هندسة المنصورة الجديدة» لنهائيات مسابقة كاسحات الألغام الدولية

تأهل فريق جامعة المنصورة الجديدة للمشاركة للجولات النهائية في مسابقة كاسحات الألغام الدولية المقامة بجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، في المدة من 6 إلى7 أكتوبر الجاري، ضمن 400 فريق تقدم للمشاركة بالمسابقة من مختلف الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.

مسابقة كاسحات الألغام الدولية بجامعة العلمين

ونافس الفريق في التصفيات النهائية مع 40 فريقا صعدت بالجولة الأولى من مختلف الجامعات الدولية والمحلية، في تحديد أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بالأماكن الموجود بها ألغام في وقت قصير.

وشارك الفريق في مسابقة كاسحات الألغام الدولية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، والدكتورة سارة البهلول مدير برامج كلية الهندسة.

المسابقة تحقق رؤية مصر نحو صحراء خالية من الألغام

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، إن هذه الفعالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق رؤية مصر نحو صحراء خالية من الألغام ومخلفات الحروب، وتأتي هذه المسابقة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، أن تنفيذ هذه الفكرة جاء نتيجة مجهودات الطلاب من اليوم الأول للمسابقة، وتدور فكرة الروبوت المصمم على اكتشاف أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها وتم تنفيذ الروبوت بعد عدة اختبارات وخطة عمل مميزة.

تصميم وتنفيذ روبوت قادر على اكتشاف أماكن الألغام

وأوضح أن فكرة المسابقة تتلخص في تصميم وتنفيذ روبوت قادر على اكتشاف أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها ويتم التنافس بين الفرق في منطقة رملية بمساحة «20 مترا × 20 مترا» ذات طبيعة وظروف قاسية لمدة محددة.

وذكرت الدكتورة ساره البهلول، أن الطلاب المشاركين من كلية الهندسة هم أحمد الشامي، عبد الرحمن عوض، محمود بدر الدين، علي صقر، عمر ناصر، علاء عبد الناصر، حسن عاطف، عمرو عبد الوهاب، محمد الكيلاني، تحت إشراف المهندس إسماعيل عز، المدرس المساعد بالكلية، والمهندسة بسنت رمضان المعيد، بهندسة المنصورة الجديدة.