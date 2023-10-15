اللواء صلاح لـ«الشاهد»: تدربنا على عبور القناة بشكل كامل في منطقة برقاش

كشف اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن شكل التدريب على الحرب والإعداد النفسي والبدني الذي تم قبل حرب أكتوبر.

كان يتم تدريبنا على إخلاء المواقع والانتقال

وقال اللواء صلاح عبد الرحيم، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز: «في هذا الوقت كان يتم تدريبنا على إخلاء المواقع والانتقال في مشاريع حرب خارجية سواء على مستوى الفرقة أو الكتيبة، في منطقة برقاش، وكان هدفنا التدريب على العبور بشكل كامل للفرقة بكل القطاعات، وعبرنا الرياح البحيري- فرع رشيد- وهو أصعب من الممر المائي للقناة».

المنطقة التي سيتم اقتحامها في سيناء في منطقة تسمى البعالوة في الإسماعيلية

وشرح اللواء صلاح عبد الرحيم، «كان المشروع الثاني على المنطقة التي سيتم اقتحامها في سيناء في منطقة تسمى البعالوة في الإسماعيلية، وأخذنا في هذا المشروع أسبوعين قبل الحرب بـ6 أشهر تقريبًا، وعندما انتهينا من هذا المشروع رجعنا لنفس مكان الكتيبة في الدفرسوار».

لم يكن لدينا شواهد على الحرب لأن خطة التمويه جيدة

وتابع اللواء صلاح عبد الرحيم، «لم يكن لدينا شواهد على الحرب، لأن خطة التمويه جيدة، وكل ما يكون هناك تعبئة ويتم تحويلنا لموقع الهجوم، يتم إرجاعنا مره أخرى لموقعنا وتكرر ذلك 3 مرات، وكان لدينا شغف للأخذ بالثأر، وكان هناك 4 مرات لتعبئة القوات قبل حرب 6 أكتوبر».