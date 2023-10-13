وزير الثقافة الأسبق: موضوع «حرب أكتوبر» ظل أساسيا للطلاب منذ تحقيق النصر

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه رغم مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، ورغم وجود أجيال البعض منهم لم يعاصر الحرب، لكن تجدهم مليئين بالمشاعر الوطنية والفخر، لأنه نتاج ما توارثناه ونرجو أن يقوى ويستمر.

«النبوي»: اهتمام حصص الرسم بالمدرسة بموضوعات حرب أكتوبر

وأضاف «النبوي»، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، «ونحن صغار في حصص الرسم بالمدرسة، كان موضوع «حرب أكتوبر» أساسي للطلاب، والمسرح المدرسي أساسي تضمن جزء منه عرض لمسرحية عن حرب أكتوبر، والنشاط الفني بوجه عام اهتم بالحديث عن هذه الحرب وإنجازاتها».

الفن أقصر طريق لتشكيل الشخصية

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه منذ سنوات قليلة ماضية كان هناك تقصير في الحديث عن حرب وذكرى انتصار أكتوبر بما يكفي، ولابد من استمرار الاهتمام بنصر أكتوبر وغرسه في نفوس المصريين والأجيال، خاصةً مع تطور وسائل الإعلام، ومخاطبة مختلف الأعمار وتبسيط المعلومة للأجيال الجديدة، من خلال المحتوى الفني والفن الذي أراه أقصر طريق إلى تشكيل الشخصية.