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وزير الثقافة الأسبق: معظم وثائق حرب أكتوبر في عهدة وزارة الدفاع

كتب:

منى صلاح
09:29 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
وزير الثقافة الأسبق

وزير الثقافة الأسبق

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنَّ الوثائق الجديدة التي يتم الكشف عنها والتي تخص انتصارات أكتوبر، وكل ما يتوافر داخل دار الوثائق القومية، ووفقا لسياسة الكشف بعد مرور 30 عاما أو 50 عاماً، موضحاً أنَّ المدة الزمنية 50 عاماً للوثائق الخاصة بالرئاسة أو مجلس الوزراء أو الجهات السيادية.

«النبوي»: وثائق حرب أكتوبر في عهدة وزارة الدفاع

وأضاف «النبوي»، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ معظم الوثائق الموجودة عن حرب أكتوبر في عهدة وزارة الدفاع، وبالتالي فهي المالكة لسياسة إظهار مثل هذه الوثائق.

العدو والتشوية المتعمد لتاريخ حرب 1973

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن هذه الأيام نحن بحاجة ماسة إلى إظهار هذه الوثائق بشكل قوي وفاعل لكي يكون رد على ما تقوم به إسرائيل حالياً من تزييف وتشويه متعمد لتاريخ حرب أكتوبر، فالأخيرة تحاول تشويه ما حدث في 1973.

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