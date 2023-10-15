صلاح عبدالرحيم يكشف لـ«الشاهد» تفاصيل إخبارهم بساعة الصفر لحرب أكتوبر

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خطة التمويه قبل حرب أكتوبر كانت جيدة، وكلما يكون هناك تعبئة ويتحول الجنود لموقع الهجوم يفاجئون بأنهم يعودن لموقعهم ثانية، وتم عمل ذلك 4 مرات، مما دعا للتساؤل عن يوم القتال والآخذ بالثأر.

وقال اللواء صلاح عبد الرحيم، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، أن «يوم 6 أكتوبر كان قائده يقول له إنه يوجد حرب ولكنه لا يعرف موعدها»، مشيرًا إلى أنه يوم 6 أكتوبر اتخذوا موقع الهجوم وكل كان في مكانه والمعدات خلف الساتر.

وتابع، بأنه في تمام الساعة الثانية عشر، تسلم قائد الكتيبة أحمد إسماعيل عطية، مظروفًا سريًا من القيادة العليا وكان فيه ساعة الصفر، وكانت في الثانية وثلث، لتكون الكتيبة على الحد الأمامي للعدو.

مهمة خاصة يوم 15 أكتوبر

وقال «بعد إصابة زملائي في حرب أكتوبر، وتحديدًا مساء يوم 15 أكتوبر، أبلغني قائد الكتيبة بتجهيز طقم قنص دبابات خاص لي، لتتوجه به إلى الجانب الأيمن الخاص بنا تجاه النقطة القوية، وتتخذ القرار هناك من خلال تحليل للموقف».

وأضاف «العناية الآلهية أنقذتنا في ذلك الوقت، ولم تنفجر دانة واحدة إلى أن وصلت عند السارية الأولى في موقعي».

وأوضح عبد الرحيم: «بعد وصولي، نزلت في أحد الترع الجافة، ورأيت الرائد نوارين الباسل، هو الرامي على المدفع الخاص بنا، وبالفعل استطاع تدمير دبابة للعدو في تلك اللحظة، وأبلغته أنني توجهت إلى هنا لقيادة الكتيبة مكانك، وفقا لتعليمات قائد الكتيبة، والذي أخبرني أنك مصابا، ليرد علي قائلًا: متقلقش يا صلاح، خد الناس اللي معاك واشتبك مع العدو».