احتراق أجزاء من مسجد شرق القدس جراء إطلاق الاحتلال قنابل صوت على الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن احتراق أجزاء من مسجد شرق القدس المحتلة، كما استمرت في سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين.

ومساء أمس السبت، أُصيب عدد من الفلسطينيين، وتعرض أجزاء من مسجد للاحتراق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة على خلفية اقتحام جنود الاحتلال، البلدة، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، والصوت صوب الفلسطينيين العزل الذين حاولوا التصدي لهم، فيما تسببت قنابل الصوت في إحراق أجزاء من المسجد في شارع عنبر بالبلدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اندلعت مواجهات، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الدوحة غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر ماهر الكالوني

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا يُدعى رائد محمد عايش «38 عاما» من بلدة الدوحة غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل جنود الاحتلال، الأسير المحرر ماهر علي خضر الكالوني ونجله وسام، من سكان مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، عقب استدعائهم للتحقيق مع مخابراتها، وفقا لما أعلنه مدير نادي الأسير الفلسطيني في أريحا عيد براهمة.

وفي العاصمة الأمريكية «واشنطن»، شهدت محيط البيت الأبيض، مظاهرة حاشدة ووقفة، بمشاركة أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية، والمتضامنين، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

ورفع المشاركون في المظاهرات والوقفات، العلم الفلسطيني، واللافتات المطالبة بوقف الجرائم التي ترتكب بحق ىلشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمام مقر منظمة الأمم المتحدة، في نيويورك، شهد مظاهرات حاشدة، كما شهدت ميامي وديربورن، مظاهرات،، فيما نظمت وقفة طلابية حاشدة في جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.