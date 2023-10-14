قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ومخيمها، واستولت على عدة بنايات، وحولتها إلى نقاط مراقبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص بشكل مباشر صوب مركبة يستقلها فلسطيني لم تُعرف هويته بعد، قرب بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة، وأصابته بجروح، فيما أظهرت مقاطع فيديو، الفلسطيني ملقى على الأرض.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أي أحد من الوصول إلى الفلسطيني أو تقديم الإسعافات له، فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، شن سلسلة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء، وإصابات في صفوف الفلسطينيين، وتدمير منازل.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ، فيما أطلقت زوارق الاحتلال، عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو ساحل مدينة غزة.

الصليب الأحمر الدولي: احتياجات أهالي غزة كبيرة جدا

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المنظمات الإنسانية، لن تتمكن من تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل وجود حصار عسكري إسرائيلي.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة قسرا، ومنحهم مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء، لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن احتياجات أهالي غزة كبيرة جدا، ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة.

وفي الكويت، طالب وزير الخارجية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير، مؤكدا رفض بلاده القاطع لدعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي.

وأضاف الصباح، أن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء.