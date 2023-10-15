بطل حرب أكتوبر يكشف كيف تم العبور إلى الضفة الشرقية من القناة

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر إن الشعب المصري يجب دائما أن يكون لديه الثقة بأن مصر قادمة وقادرة لا محالة، فما رأيناه في 67 غير مشابه تمامًا لما عايشناه في 73، وهذه هي المفاجأة التي تحدث عنها المحررون العسكريون الإسرائيليون، حين تفاجئوا بالمقاتل المصري.

المفاجأة وقت الحرب كانت أن سلاحا صغيرا مثل الأربجيه يدمر مدرعات العدو

وقال اللواء صلاح عبد الرحيم، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، أن المفاجأة وقت الحرب كانت أن سلاحا صغيرا مثل الأربجيه أو «بي 10» و«بي 11» يدمر مدرعات للعدو الإسرائيلي، ويسبب لهم خسائر باهظة.

فتوى بإفطار الجنود

وتابع اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن يوم 6 أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر، كانت سيارات التعيين الخاصة بالجيش وصلت القناة، وكان وقتها قد صدرت فتوى بإفطار الجنود.

وأضاف، أن الجنود انهالوا على السيارات التي كانت ظاهرة للعدو، فكانوا يقولون إنه لا يمكن أن نحارب، مشيرًا إلى أن السيارة غادرت في تمام الواحدة ونصف.

العدو فوجئ بالطائرات المصرية فوق رؤسهم

وتابع، بأنه في تمام الساعة الثانية فوجئوا بأسراب من الطيران فوق رؤسهم بارتفاع الشجر أي أقل من 30 متر فقط، ودخلوا على الضفة الشرقية وضربوا الأماكن وعادوا بعد 5 دقائق».

وتابع، «بدأنا ننفخ القوارب المطاطية والمفروض الكتيبة تعبر في ساعة حتى تكون على الحد الأمامي لتكون في تمام الساعة2 وثلث على الحد الأمامي، وكل واحد يعرف مهمته وكل عسكري صف ينزل القوارب، والنسق الأول عبر في البداية وقائد الكتيبة دفع مجموعات قنص دبابات بحيث تؤمن عبور الكتيبة وكانوا على مسافة 400 متر من الضفة الشرقية وعبرنا في 30 دقيقة».