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هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب هندوراس.. عمقها 35 كيلومترا

كتب:

حسن رمضان
02:17 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،  فجر اليوم الأحد، عن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، هندوارس الواقعة في قارة أمريكا الوسطى، على عمق 35  كيلومترا.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت هندوارس، وقعت على مسافة 50 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إل بروجريسو بمقاطعة يورو.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت هندوراس، وقعت كذلك على مسافة 23 كيلومترا شرق سانتا كروز دي يوخوا

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