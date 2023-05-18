زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جواتيمالا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ونقلت قناة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم، عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، قوله إنّ مركز الزلزال وقع بالقرب من بلدة كانيلا، التي تبعد نحو 120 ميلا (193 كيلومترا) شمال العاصمة جواتيمالا سيتي، وعلى عمق 158 ميلا 255 كيلومترا.

وأضافت القناة أنّ المواطنين في العاصمة جواتميالا سيتي، شعروا بالهزة الأرضية، إلا أنّها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.