زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل جواتيمالا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جواتيمالا الواقعة في قارة أمريكا الوسطى، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لما اعلنته هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية

مركز الزلزال شمال «سان خوسيه»

وأوضحت «المسح الجيولوجي»، أن مركز زلزال جواتيمالا، وقع على بعد 124 كيلومترًا شمال «بويرتو سان خوسيه»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، عبر بيانات نشرهع على موقع الإلكتروني، إن قوة زلزال جواتيمالا بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر.