من هي زوجة أوسوريو مدير فني الزمالك؟.. غادر مصر لأجلها لمدة 48 ساعة

وسط ضجيج الأزمات التي يعاني منها الزمالك، اختفى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من المشهد برمته، ليغادر البلاد متجهًا نحو لندن، في رحلة مدتها 48 ساعة، ليقضيه مع عائلته وزوجته. فمن هي التي أجبرته على ترك فريقه في هذا الوقت الحساس والذهاب إليها في رحلة قصيرة؟

من هي زوجة أوسوريو مدرب الزمالك؟

جوليث سيبايوس، زوجة خوان كارلوس أورسوريو، مدرب الزمالك الحالي، ولدت ونشأت في كالي بكولومبيا، التقت بنصفها الثاني في نيويورك، حيث عملت نادلة، بينما كان يدرس ويدرب فريق كرة قدم للأطفال.

بداية القصة كانت بدخول خوان كارلوس أوسوريو، إلى المطعم التي كانت تعمل به زوجته، واعتنت جوليث بطاولته، ولم يحدث شيئا، لكنه لم يستطع التوقف عن التفكير في الفتاة الجميلة التي ترتدي عقدًا عليه اسمها، ليصبح حينها الشيء الوحيد الذي يعرفه عنها.

عاد أوسوريو إلى المطعم بحثًا عنها، ليكتشف أنها تركته، لكن لحسن الحظ اكتشف مقر عملها الجديد، لكنه كان يخشى أن تشعر بأنها مطاردة، لذلك فكر في طريقة أخرى يمكنه التحدث إليها، ولم يجد أفضل من عرض لتدريبها.

لقد كان خجولا.. زوجة أوسوريو تصفه

«لقد كان خجولًا».. هكذا كانت تروي زوجة أوسوريو تفاصيل اللقاء الأول ومحاولات المدرب الكولومبي من أجل التقرب إليها، وقالت إنه حاول الدخول إلى حياتها من بوابة التدريب، ومنذ ذلك الحين بدأت قصة الحب تنمو بينهما بشكل كبير.

أوسوريو وجوليث، تزوجا منذ 25 عامًا ولديهما ولدان؛ سيرجيو، 16 عامًا، وخوان سيباستيان، 14 عامًا، ومنذ ذلك الحين تواصل التدريب وتبدو أكثر جاذبية مثل اليوم الذي قابلت فيه زوجها، مثلما سردت صحيفة «fabwag1».

أوسوريو في الوقت الحالي متهم بالهروب والتخلي عن الزمالك، في وقت عصيب يمر به الفريق، قبل أن يخرج عبدالواحد السيد ليؤكد أن المدرب الكولومبي يقضي إجازة مع زوجته وعائلته لمدة 48 ساعة.