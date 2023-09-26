شوبير يعلق على بكاء أوسوريو أمام المقاولون.. «لازم تعرف قيمة الزمالك»

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن كارلوس خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه لم يبكِ عقب هدف مصطفى شلبي، الملغى، مشيرا إلى أن ما يزعجه مرض والدته.

شوبير لـ أوسوريو: لازم تعرف قيمة ومكانة نادي الزمالك

وأضاف شوبير، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»: «بص يا أوسوريو، أنت لازم تعرف قيمة ومكانة نادي الزمالك، الزمالك يكسب أي فريق في الدوري ده منطقي وطبيعي جدًا، الزمالك توج ببطولة الدوري 14 مرة من قبل».

وأتم شوبير تصريحاته قائلا: «أنت القائد وأنت اللي بتقود اللاعبين، والفريق بتبقى محتاجة المدرب يبقى واقف قوي ويديهم ثقة وحماس، المشاعر الإنسانية محدش يقدر يتدخل فيها على الإطلاق».

وخطف المقاولون العرب تعادلاً مثيرًا أمام الزمالك، بنتيجة 1-1ـ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز في نيخته الـ 65 «دوري نايل».