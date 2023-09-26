قاعدة ثابتة طوال مسيرته كسرها أوسوريو بسبب والدته.. الدموع ليست الأصعب

ليلة سيئة على القلعة البيضاء، ذاق خلالها المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المشاعر كافة، بدأت بهدف، ثم إلغاؤه، وأعقبه التقدم بهدف، قبل أن ينتهى لقاء الزمالك والمقاولون العرب بتعادل مثير في الثانية الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الثاني من الدوري الممتاز.

لماذا بكى أوسوريو؟

بكاء خوان كارلوس أوسوريو، بسبب مرض والدته، كان الشاهد على تلك الليلة الظلماء التي مرت على الفريق وجماهيره، بعدما جلس على دكة البدلاء، وانخرط في البكاء، وسط محاولات من أعضاء الجهاز الفني لتهدئته، من أجل الاحتفال بالهدف، الذي جرى إلغاؤه على الفور بداعي التسلل.

بالبحث عن حياة أوسوريو وعلاقته بوالدته، ستجد أن المدرب الكولومبي طوال مسيرته لم يكسر القاعدة التي وضعها منذ سنوات، والتي تنص على عدم الحديث عن والدته أو إظهارها لوسائل الإعلام، حفاظًا عليها من التعرض لأي ضغوطات، تتعلق بما يمر به في ملاعب كرة القدم، طوال مشواره في ملاعب كرة القدم.

أوسوريو يكسر قاعدة شخصية

خوان كارلوس أوسوريو لا يتحدث عن والدته، ويتعمد عدم ظهورها للإعلام، رغم ارتباطه الكبير بها، لكن مرضها جعله يكسر القاعدة، ويتحدث عنها لوسائل الإعلام، إلى جانب فشله في السيطرة على مشاعره، وبكاؤه داخل الملعب وأثناء سير أحداث المباراة، بحسب صحيفة «vimbuzz».

«صحة والدتي ومرضها الشيء الوحيد الذي يبكيني»، هكذا كسر أوسوريو القاعدة وتحدث عن والدته أمام وسائل الإعلام، التي تواجدت من أجل تغطية أحداث المباراة المثيرة التي أقيمت بين الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

الزمالك يواصل محاولاته من أجل إعادة تلك المباراة، بداعي التعرض إلى ظلم تحكيمي كبير، طوال الـ90 دقيقة، من قبل الحكم الدولي أمين عمر، الذي تولى مهمة إدارة المباراة تحكيميًا.