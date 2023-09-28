عاجل.. مصدر يكشف عن أسماء 4 مرشحين لخلافة أوسوريو فى الزمالك

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن وجود رغبة قوية داخل القلعة البيضاء، للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة، حال رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الحالى، بسبب الأداء المتراجع للفريق خلال المباريات الماضية وأخرها مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، أنه حال خسارة الفريق من أرتا سولار الجيبوتى سيتم الاجتماع مع المدير الفني الكولومبي أوسوريو ومناقشة رحيله دون تحمل القلعة البيضاء قيمة الشرط الجزائي، ولا سيما أن الأبيض سيكون مطالبَا بسداد قيمة الشرط الجزائي له 300 ألف دولار أي أكثر من 9 ملايين جنيه مصري، وهو مبلغ يصعب توفيره بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أنه ظهرت أصوات داخل النادى تطالب بالتعاقد مع طارق مصطفى لتولى المهمة الفترة الأخرة والبعض الأخر رشح حسام حسن وشقيقه إبراهيم.

وتابع:" اقترح البعض أيضا عودة البرتغالى فيريرا لقيادة الفريق الفترة المقبلة ، وظهرت أصوات أخرى تطالب بالبحث عن مدير فني أجنبي جديد لم يسبق له العمل في الدوري المصري".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة فريق أرتا سولار، المقرر له يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتسلح فريق الزمالك بجماهيره وخاصة بعد موافقة الجهات الأمنية حضور 30 ألف مشجع، ويسعى الفريق من أجل تعويض لقاء الذهاب، الذي أقيم في تنزانيا، وخسره الفريق الأبيض ما يشعل لقاء الإياب بين الفريقين.

وجاء طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، كالآتي دانيل ني آيي لاريي، حكما للمباراة، وسيعاونه كواسي أشيموبنج بروبي ومساعد ثان رولاند ني دادو آدي، بينما سيكون الحكم الرابع شارلكز بينلي بولو ومراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد السيد عبد الصادق.