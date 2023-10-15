أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بعد تطبيق مبادرة الحكومة

إقبال كبير تشهده المجمعات الاستهلاكية وعدد كبير من المحلات التجارية، التي استجابت لمبادرة الحكومة المصرية بتخفيض أسعار 10 سلع أساسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومواجهة زيادة التضخم في الأسواق المصرية.

وبدأ أمس السبت، تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بعد تعميمها في الأسواق، حيث انخفضت أسعار السلع نحو 25%، خاصة أسعار اللحوم ومنتجات الألبات والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بعد مبادرة الحكومة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة، تستعرض «الوطن» قائمة أسعار السلع اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بعد مبادرة الحكومة، عقب تخفيض سعرها، كما يلي.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي الطازجة 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها.

- انخفض أسعار الجبن بنحو 20%.

- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.

أماكن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع

وفيما يتعلق بالأماكن التي تشارك في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فهي جميع المجمعات التستهلاكية ومنافذ كلنا واحد وأمان المنتشرة في جميع الميادين والأحياء بالمحافظات، والسلاسل التجارية الكبرى، حيث تستهدف المبادرة إتاحة جميع السلع والتسهيل على المواطنين.