أسعار البقوليات بمعارض أهلا رمضان بالشرقية.. تبدأ من 25 جنيها

تعد البقوليات مثل الفول المدمس، العدس الأصفر والبني، من أهم احتياجات المستهلكين في أيام رمضان المبارك، وتستعرض بوابة الوطن أسعارها في معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، إذ تباع بتخفيضات تصل لـ30% مقارنة بالمحال التجارية.

وتبدأ أسعار البقوليات بمعارض أهلا رمضان بالشرقية بحوالي 25 جنيها، وهي كالتالي:

سعر كيلو عدس أصفر 40 جنيها.

سعر كيلو لوبيا 50 جنيها.

سعر كيلو عدس بجبة 38 جنيها.

سعر كيلو فول بلدي 30 جنيها.

ترمس مر 42 جنيها.

ترمس حلو 45 جنيها.

حلبة حصى 25 جنيها.

حمص الشام 50 جنيها.

أرز بسمتي 40 جنيها.

فول مدشوش بـ28 جنيها.

انخفاض أسعار البقوليات داخل معارض أهلا رمضان

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية إن الأسعار المعلنة مخفضة بنسبة تصل 30%، لافتا إلى الإقبال على السلع داخل معارض أهلا رمضان نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بمحلات البقالة.