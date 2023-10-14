قائمة أسعار السلع بالمبادرة الحكومية.. السكر بـ27 واللحمة البلدي 240 جنيها

بدأ اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمحلات على مستوى الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع لهم بأسعار مناسبة، حيث يهتم المواطنون بمعرفة قائمة أسعار السلع في المبادرة الحكومية.

تخفيض أسعار السلع الأساسية في المبادرة الحكومية

وتتراوح تخفيضات أسعار السلع الأساسية في المبادرة الحكومية ما بين 15 لـ25% على 10، وتشمل: «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، والدواجن، والشاي».

قائمة أسعار السلع الأساسية بالمبادرة الحكومية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» قائمة أسعار السلع الأساسية بالمبادرة الحكومية عقب تخفيض سعرها والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.

- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها بحسب حجم ونوع العبوة.

- سعر طبق البيض ما قيمته 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي بـ 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- تخفيض أسعار الجبن بنحو 20%.

- تخفيض أسعار العدس بنسبة تصل لـ 20%.

- تخفيض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- تخفيض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.

وهذه الأسعار في كل المنافذ.

وذكر مسؤول بوزارة التموين، في تصريحات إعلامية، أن الأسعار المخفضة مدونة على السلع الأساسية، وعلى الرف المخصص لعرض المنتج.

أماكن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية

وحول أماكن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، فإنها تنتشر بجميع أنحاء الجمهورية في المحلات والسوبر ماركت والسلاسل التجارية بتخفيضات وصلت لـ25%، حيث تستهدف المبادرة التسهيل على المواطنين وبيع السلع وبأسعار مخفضة.

الحكومة تطمئن المواطن بشأن أسعار السلع

طمأنت الحكومة المواطن بأنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار.

- سوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.