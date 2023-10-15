«الآثار» تزيح الستار عن كشف أثري في المنيا اليوم

تعلن وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا اليوم، بقيادة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبعض قيادات المجلس، ويضم الكشف الأثري مقبرة ملكية مميزة تحتوي على توابيت ومقتنيات أثرية مختلفة.

وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن بئر جديد مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

منطقة آثار سقارة

كما شارك في الحضور صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، والدكتور محمد يوسف مدير آثار سقارة، والدكتور محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي لمكتب الأمين العام، وأعضاء البعثة وعدد من مرممي المنطقة والعاملين بها.

توابيت خشبية ملونة

وحرص ويزر السياحة والآثار على النزول إلى بئر الدفن الذي تم العثور عليه حديثا، لتفقد الكشف والتوابيت الخشبية الملونة والمومياوات الكبيرة و الصغيرة وتماثيل واللقى الأثرية التي كُشفت بداخله، تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للاثار، والتي بدأت أعمالها في منطقة سقارة عام 2018، للكشف عن المزيد من أسرار المنطقة.