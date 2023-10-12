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قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر منزلا في مخيم الشاطئ بغزة

كتب:

هانى حسن
09:02 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منزلا في مخيم الشاطئ، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء

وأضاف أنّ هناك شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمخيم الشاطئ، موضحا أنّ أطقم الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشفاء.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 6 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، ما أسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي، وإصابة 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.   

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