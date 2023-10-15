«تعمل إيه لو نسيت كلمة سر البطاقة البنكية؟».. اعرف الحل خطوة بخطوة

يعاني بعض الأشخاص من عدم تذكر كلمة المرور أو السر الخاصة بهم في البطاقات البنكية، ولا يعلمون كيفية التصرف في هذه الحالة؟ وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

في حال نسيان أو عدم تذكر كلمة المرور للبطاقة البنكية، يمكن اتباع هذه الخطوات:

خطوات نسيان كلمة المرور للبطاقات البنكية

- في البداية يجب الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك، لتعيين رقم سري جديد.

- الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، بعد مرور يوم من الاتصال.

- ادخال البطاقة البنكية في الصراف الآلي وكتابة أي رقم عشوائي عبارة عن 4 أرقام.

- بعد ذلك الضغط على متابعة واختيار اللغة العربية أو الإنجليزية.

- اختيار جملة خدمات أخرى من قائمة الاختيارات.

خطوات تغيير كلمة المرور

- اختيار إنشاء أو تغيير كلمة المرور.

- اختيار مطلوب عمل كلمة مرور جديدة، ويمكن كتابة 4 أرقام جديدة يمكنك تذكرها بسهولة بالنسبة لك، على أن تكون مختلفة عن الـ4 أرقام العشوائية التي تمّ كتابتها في بداية الخطوات.

- كتابة كلمة المرور مرة ثانية ثم إعادة كتابتها للتأكّيد، بعد ذلك يظهر على الشاشة أنَّه تمّ تغيير كلمة المرور.

- يمكن استخدام البطاقة.