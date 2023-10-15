سعر الریال السعودي الیوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية في أول أيام العمل بالبنوك المختلفة العاملة ضمن الجهاز المصرفي المصري، إذ سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وفي هذا الموضوع، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.