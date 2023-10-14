بدء إذاعة الدروس ومناهج الثانوية العامة على شاشة «مدرستنا 3»

تبدأ قناة «مدرستنا 3»، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ الأحد، الموافق 15 أكتوبر، في بث دروس المواد التعليمية المختلفة لطلاب المرحل الثانوية العامة «أولى وتانية وتالتة» ثانوي على شاشتها، بتقنيات تصوير وجودة ممتازة لنخبة من أفضل وأقوى المدرسين والمراجعين بالوزارة.

عرض وبث المناهج التعليمية

وأعلنت إدارة القناة، أن الأسبوع الحالي يشهد عرض وبث المناهج التعليمية، على النايل سات بتردد 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

ويقوم فريق متخصص من الأساتذة والخبراء والمعلمين بالوزارة بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ، بجانب إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسين أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية.

مجموعة من البرامج المتنوعة

الجدير بالذكر أن قناة «مدرستنا 3»، تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والمتخصصة، والتي تستهدف مساعدة الطلاب في الحصول على المعلومات الصحيحة وتعزيزا لفكرة تبسيط المناهج الدراسية ومحاولة توصيلها للطلاب بمختلف قدراتهم، في إطار حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا، من أجل بناء مجتمعات مستنيرة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.