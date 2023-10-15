تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. مقبرة ملكية وتابوت لسيدة

تعلن وزارة السياحة والآثار بعد قليل كشفا أثريا جديدا في محافظة المنيا، وتحديدا بمنطقة الغريفة، ضمن أعمال البعثة المصرية الأثرية، بقيادة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبعض قيادات المجلس، وبحضور تغطية إعلامية دولية و محلية.

كشف أثري في المنيا

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، أن الكشف الأثري عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة، وجرى العثور بها على تمائم وحلي وتوابيت حجرية، موضحا أن ما جرى اكتشافه يشير إلى أن جزء من الجبانة أعيد استخدامه في العصر المتأخر، وفي إحدي الدفنات بالجبانة جرى العثور على تابوت خشبي عليه نقوش لإحدى السيدات، وبردية كاملة، ومقبرة ملكية مميزة.

حفائر البعثة الأثرية المصرية

يذكر أن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن بئر جديد مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية.