تفاصيل تصدر أحمد حسن كوكا «التريند» بعد تضامنه مع فلسطين.. «موقف تاريخي»

«حلمي أن أجعل عائلتي وبلدي فخورين بي».. كلمات اختارها أحمد حسن كوكا، لاعب بينديك سبور التركي ومنتخب مصر، لتكون تعريفا لحسابه على منصة «X» -تويتر سابقا-، وهو الحلم الذي اعتبرته الجماهير العربية تحقق، بعد موقفه التاريخي تجاه أحداث فلسطين خلال الساعات الماضية.

موقف تاريخي من أحمد حسن كوكا لتوضيح الأحداث في فلسطين

«إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين»، كلمات مؤثرة دعم بها أحمد حسن كوكا فلسطين، ليتصدر محركات البحث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أحمد حسن كوكا، الذي يتابعه على «إنستجرام» 20 مليون متابع، وعلى منصة «X» أكثر من مليون ونصف متابع، نشر صورا ومقاطع مصورة مأساوية لما يحدث في فلسطين، كما اختار طريقة مختلفة لدعم القضية الفلسطينية، مستغلا متابعة لاعبين وجماهير أوروبية لحساباته.

بعد دعم عدد من اللاعبين للقضية الفلسطينية من خلال تغيير صورهم الشخصية عبر حساباتهم إلى صورة علم فلسطين، اختار «كوكا» طريقة أكثر تأثيرا في محاولة لتوصيل رسالة للعالم بحقيقة ما يحدث في فلسطين في الوقت الراهن.

I happening for decades.

pic.twitter.com/IFgPswtoP6 — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 14, 2023

كيف تصدر أحمد حسن كوكا «التريند» بعد دعم فلسطين؟

كوكا الذي انتقد في رسالته محاولة نشر ما يحدث في الفلسطينيين على أنه في إسرائيل، قائلا: « يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة على أنها في إسرائيل، أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام».

في أقل من ساعة، انتشرت رسالة أحمد حسن كوكا كالنار في الهشيم، حيث وصلت في أقل من 12 ساعة إلى نحو 6 ملايين مشاهدة وتجاوز الـ60 ألف إعادة نشر، ليصبح اللاعب حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة دعم عربية لـ«كوكا»، بعد موقفه التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، حيث كتب أحد المتابعين: «للتاريخ يا كوكا والله»، بينما علق آخر: «‏حلمك اتحقق يا أحمد، كل العرب مش بلدك بس فخوريين بيك ومبسوطين أنك واحد مننا»، بينما كتب متابع آخر: «اللي عمله كوكا مش مجرد تضامن، دا أهم وأقوى دعم ممكن، بيان توضيح الحقيقة كاملة بالصور والفيديوهات ورد على الأكاذيب المنتشرة باللغة الإنجليزية».