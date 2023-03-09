كوكا إسكريبانو لـ قناة الحياة: أعشق الفلافل والطواجن.. وسأحكي لأصدقائي عن سحر أسوان

أعربت النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، عن سعادتها الكبيرة بوجودها في مصر، وتكريمها، خلال فعاليات النسخة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

عشق الأكلات المصرية

وكشفت كوكا، خلال لقائها مع قناة الحياة، عن عشقها للأكلات المصرية، نظرًا لتشابهها مع الإسبانية، مضيفة أنّها وقعت في غرام عدد من الأكلات المصرية، ومنها «الفلافل، والطواجن، والكفتة» وترغب في تناول الملوخية.

وأضافت أنّها ترغب في العودة سريعًا إلى إسبانيا لتحكي لأصدقائها عن تجربتها في مصر، وتحديدا في أسوان، مؤكدة انبهارها بسحر الجنوب، ومشهد النيل المبهر، كما أكدت كوكا أنّها حرصت على زيارة عدد من الأماكن الأثرية، ومنها معبد أبو سمبل.

وكانت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة، كرّمت النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، على مجمل أعمالها التي خدمت خلالها قضايا المرأة.