انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهر غدا

تنطلق فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، غدا الاثنين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحـد الطـيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجـازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والشيخ أيمــن عبد الغني رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهــرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

جودة التعليم قضية أمن قومي

وأكّد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء أنَّ انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار تدشين الجمهورية الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكّد دومًا على أنَّ جودة التعليم تعدُّ قضية أمن قومي، ومن ثمَّ فلا مناص لمجتمع يتطلع إلى الرقي، ويصبو إلى التقدم، ويرنو إلى تحقيق مكانة عالمية مرموقة؛ إلا بتعليم حديث ومتطور ذي جودة حقيقية، تركز على المخرجات التعليمية المبدعة والقادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية.

تحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته

وأعرب «عشماوي» أن الهيئة حريصة على النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030م، واستقراء متطلبات المستقبل، والتنسيق مع وزاراتي التعليم والمؤسسات المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، الذي يمثل قبلة المسلمين العلمية، ودعمًا لمسيرة مؤسساته التعليمية المنتشرة في شتى ربوع مصرنا الغالية، والدور العالمي الذي يقوم به الأزهر لإرساء قيم العلم والتسامح وأضاف علاء عشماوي أن الملتقي يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.

تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي

وصرحت راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري بأنَّه سيتمّ تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهدا، وتكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدا).

تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها

وسيتمّ تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وهي: «كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الاقتصاد المنزلي بنواج بطنطا.كما سيتم تكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة، وهي:

- كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة (اعتماد 10 برامج).

- كلية العلوم للبنات بالقاهرة (اعتماد 6 برامج).

- كلية الهندسة للبنين بالقاهرة (اعتماد 6 برامج).

- كلية العلوم للبنين بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).

- كلية التربية بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).

وأوضحت رجية طه نائب رئيس الهيئة بأنَّه سيتمّ عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.