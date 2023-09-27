«جودة التعليم»: الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم في آخر 10 سنوات

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري في الجلسة رقم 229 اليوم، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي، جرى اعتماد 4 برامج، فضلا عن منح مهلة لـ4 برامج أخرى وكلية.

اعتماد 132 مدرسة ومنح مهلة لـ27 مدرسة

وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري، أوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنّه جرى منح مهلة لبرنامجين وكلية، وعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ27 مدرسة، وأجرى 7 زيارات تفقدية.

وفي مستهل جلسة مجلس الإدارة اليوم، وجّه الدكتور علاء عشماوي، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما وجّه التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وإلى أعضاء الحكومة المصرية وكل أبناء الشعب المصري العريق.

وصرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في ختام جلسة مجلس الإدارة، بأن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في السنوات العشر الماضية، ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر والبناء من رئيس الجمهورية، حيث أولى كل الاهتمام بمسيرة التعليم، ما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية .

الإنفاق الحكومي على التعليم

وأضاف الدكتور علاء عشماوي، أنّ الأرقام توضح لنا جميعا أين كنا وكيف أصبحنا، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم ما يزيد عن تريليون جنيه، بمعدل متصاعد من 80.9 مليار جنيه في عام 2013-2014 إلى 118 مليار جنيه في 2022-2023 بزيادة قدرها 46%.

واستشهد الدكتور علاء عشماوي خلال تصريحاته الصحفية في ختام اجتماع مجلس إدارة هيئة الجودة صباح اليوم، بما تفضّل به رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المتفوقين، حيث قال إنّ ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، والفكرة ليست في عدد المدارس والفصول، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد».

تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه الدولة لتحقيق نقلة نوعية

وأشار عشماوي إلى أنّ تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه حقيقي للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم، مختتما تصريحاته بأنّ رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.